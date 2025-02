Quotidiano.net - Si finge prete e confessa i fedeli nel Santuario di Pompei, denunciato

Napoli, 28 febbraio 2025 – Stavando un folto numero diall'interno deldie impartiva loro il sacramento della penitenza, solo che non era unma un operatore socio sanitario. A scoprirlo i carabinieri del posto fisso del luogo di culto, che lo hanno prima allontanato e poiper sostituzione di persona e turbamento di funzioni religiose. La singolare vicenda è avvenuta ieri mattina. Quando i militari dell’Arma sono intervenuti l’uomo, un 44enne di Trecase (Napoli), era in uno dei confessionali, che ascoltava le storie dei devoti e assegnava ad ognuno un numero di preghiere sufficiente ad alleviarli dal peso dei loro peccati. La vocazione religiosa e la stola sacerdotale non sono però bastate, così è scattata la denuncia.