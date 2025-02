Ilgiorno.it - Sì al piano casa. Più alloggi per chi è in crisi

Leggi su Ilgiorno.it

Il Consiglio comunale approva ildell’offerta dei servizi abitativi per il 2025. Attraverso bandi e graduatorie, Comune di Milano e Aler potranno assegnare nei prossimi mesi 2.100 unità abitative. Nel dettaglio, 1.870(720 di proprietà del Comune, gestiti da MM, e 1.150 di Aler) saranno destinati ai Servizi abitativi pubblici (Sap), cui si aggiungono 230 (180 del Comune e 50 di Aler) destinati ai Servizi abitativi transitori (Sat), per nuclei familiari in gravi condizioni di emergenza abitativa. A tutela delle famiglie che si trovano in stato di indigenza (Isee inferiore a 3mila euro), il Consiglio ha ampliato la quota del 20% degli appartamenti popolari assegnabili, proposta nella delibera dalla Giunta, facendola salire al 40 per cento. Riguardo alla quota percentuale di unità abitative da destinare alle Forze dell’Ordine, il Consiglio ha deliberato di mettere a bando il 10% deglicomunali resi disponibili da entrambe le proprietà (Comune ed Aler).