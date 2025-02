Ilrestodelcarlino.it - Si addormenta nel furgone rubato. Ha arnesi da scasso, denunciato

Si erato nei sedili dele una pattuglia dei carabinieri della stazione di Monghidoro, credendo stesse male, si sono fermati a controllare. Sfortunatamente per il 40enne straniero, poia piede libero, dalle verifiche sulla targa del mezzo è emerso che risultavanel gennaio scorso a Bologna. Così sono scattati altri accertamenti e perquisizioni dentro al, scoprendo che l’uomo disoccupato e residente nella provincia, aveva con sé svariati materiali sospetti. All’interno dell’abitacolo i militari dell’Arma – sotto le direttive del capitano della compagnia di San Lazzaro, Luigi De Donno – hanno trovato numerosi attrezzi da, tra cui un palanchino, un’autoradio, un giravite e un set di chiavi inglesi, oltre a vari bussolotti di serrature danneggiati e una tenaglia di cui l’uomo, disoccupato e non attinente all’ambiente edile, non è stato in grado di fornire una giustificazione.