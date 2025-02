Universalmovies.it - Shrek 5 | Un breve video introduce Zendaya

In seguito alla conferma dell’ingaggio ditra i doppiatori originali,5 si è mostrato nelle ultime ore con un primo divertente teaser trailer.Iloffre uno sguardo ai già noti personaggi della saga animata, ma anche alla giovanissima figlia die Fiona, come noto doppiata in originale dalla stella hollywoodiana. Il nuovo film, che al momento viene nominato semplicemente5, approderà nelle sale USA a partire dal 23 dicembre 2026.Il nuovo film Dreamworks Animation sarà diretto da Walt Dohrn e Conrad Vernon con Brad Ableson come co-regista. Gina Shay e Chris Meledandri invece produrranno. I doppiatori dei film precedenti Mike Myers (), Eddie Murphy (Ciuchino) e Cameron Diaz (Fiona) saranno ovviamente di ritorno.Il franchiseè stato lanciato nel 2001, ed è stato vincitore dell’Oscar per il Miglior Film d’animazione.