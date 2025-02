Oasport.it - Short track, Lorenzo Previtali è il protagonista azzurro nella prima giornata dei Mondiali Juniores

Si è alzato il sipario suidiin corso di svolgimento in Canada a Montreal.ilprincipale in casa Italia è stato senza alcun dubbio, unicocapace di superare il turno. Il diciannovenne bergamasco ha infatti staccato il biglietto per i quarti di finale nei 500 metri e per la semifinale nei 1500 metri.Sicuramenteè la miglior carta che l’Italia che la squadra azzurra può giocarsi sul ghiaccio canadese. L’obiettivo per il pattinatore lombardo è quello di centrare più finali possibili, giocandosi poi la possibilità di conquistare anche una medaglia.difficile per gli altri azzurri. Nei 1500 metri, infatti, Daniele Zampedri ha superato i preliminari, mentre si è poi fermato al turno successivo, passando così dai ripescaggi di quest’oggi, dove ci sarà anche Aaron van Quang Pietrobono.