Ilgiorno.it - Shopping per persone non udenti: una App attiva la videochiamata con l’interprete Lis

sempre più inclusivo e accessibile a Il Centro di Arese. Lunedì 3 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell'Udito, Il Centro uno deglimall più grandi d’Europa che nel 2024 ha registrato 20 milioni, introduce Heart/T, un innovativo servizio digitale per lesorde. Si tratta di una web app che facilita la comunicazione tranonall'interno della galleria commerciale, dando un servizio gratuito di interpretariato con la Lingua dei Segni Italiana. Grazie a Heart/T lepotranno interagire in tempo reale con i negozi e i servizi della galleria commerciale tramite un interprete disponibile in. Questo strumento innovativo abbatterà le barriere comunicative, garantendo a tutti un’esperienza dipiacevole, autonoma e inclusiva.