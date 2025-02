Quotidiano.net - Sfida dei ‘maranza’, Agcom: “Le piattaforme rimuovano subito i video pericolosi”

Roma, 28 febbraio 2025 – “Leche stanno ospitando irelativi a questa assurda e vergognosa challenge tra i cosiddetti maranza hanno gli strumenti per rimuoverli immediatamente. E in parte lo stanno già facendo”. A intervenire sulla provocatoriatra tifosi del Nord e del Sud lanciata sui social è il Commissario, Massimiliano Capitanio. “Le stesse regole disono perentorie: in rete non devono permanereper i minori o che incitano all'odio. Diversamente l'Autorità ha il potere di ordinare la rimozione dei contenuti e l'oscuramento dei profili fino ad arrivare a sanzioni da 250.000 euro per ogni singolo”, aggiunge Capitanio.