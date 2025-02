Sport.quotidiano.net - Sfatare il tabù dei quarti. Casalgrande ci prova

LaPadana vuoleildeidi Coppa ma avrà bisogno di un’impresa. Il team ceramico esordisce alle 18 alla Play Hall di Riccione nelle Final Eight della Coppa Italia femminile, affrontando la Cassa Rurale Pontinia: un avversario storicamente ostico, che peraltro ha vinto entrambi i precedenti stagionali in campionato (34-26 in terra laziale e 28-21 al PalaKeope nella seconda giornata di ritorno) e arriva in terra romagnola per giocarsi a fondo le chances di alzare il trofeo., invece, ha perso le ultime 3 gare di campionato ma ha il vantaggio di non avere nulla da perdere: le ragazze di Barani sono in linea con i piani di salvezza diretta e scendono in campo da sfavorite, ma non per questo alzeranno bandiera bianca prima di combattere. Da contenere, sicuramente, è l’attacco avversario: guidata da Colloredo e Manojlovic, Pontinia ha il miglior rendimento offensivo del massimo campionato, con 602 centri in 18 apparizioni.