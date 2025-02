Ilgiorno.it - Sesto, video sanguinari di attentati: condannato a 5 anni e mezzo. Si considerava un “martire” dell’Islam

San Giov(Milano) – Siun “con l’obiettivo di raggiungere le “72 vergini” in Paradiso come chi “combatte per la propria fede”. E allora “scaricava e condivideva”inneggianti al terrorismo, sue decapitazioni eseguiti da quello che chiamava il “nostro Stato”, almeno quelli che non venivano bloccati dai “filtri” dei social network perchè ritenuti ancora più cruenti e. E anche “docu-film” sull’addestramento di bambini, di età apparentemente tra gli 8 e i 12, a “scovare” dei prigionieri, appositamente nascosti (e legati) in grotte e anfratti e ad ucciderli. Comportamenti che, si legge ora nelle motivazioni della sentenza, hanno convinto la Corte di Assise di Monza, presieduta dal giudice Carlo Ottone De Marchi, a condannare a 5di reclusione e poi all’espulsione dall’Italia per il reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo Mohamed Nosair, 50enne egiziano che abitava aSan Giov