Quotidiano.net - Servizi streaming: ecco i preferiti dagli italiani

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 28 febbraio 2025 – In Italia esistono molteplici, che negli anni hanno almeno in parte soppiantato il modo tradizionale di fruire di programmi di intrattenimento o di utenze. In particolare, negli ultimi anni si è ormai affermata la possibilità, previo pagamento di un abbonamento, di godere dinon più a consumo, e con la massima libertà. Un’indagine condotta da Altroconsumo su oltre 22mila soci, ha permesso di cogliere criticità e preferenze deiproposti dai principali operatori, sia per la telefonia fissa e mobile, sia per quanto concerne le piattaformeper l’intrattenimento e le connessioni internet. Vediamo nel dettaglio cosa hanno risposto. Netflix e Disney+ si confermano ai vertici L’indagine condotta annualmente da Altroconsumo, vede confermarsi ai vertici delle piattaforme, Netflix e Disney+, anche se in lieve calo.