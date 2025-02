Ilrestodelcarlino.it - Servizi sociosanitari. Attivati tre nuovi ‘Pua’

Si chiamano(Punti Unici di Accesso ai) e sono icentri di riferimento per idedicati in particolare a persone con bisogni che richiedono unitariamente interventi sanitari e azioni di protezione sociale. Vanno a potenziare le funzioni degli attuali cinque Sportelli Sociali già attivi su tutti i Comuni del territorio dell’Unione Valle Savio. I tre Puadall’azienda sanitaria sono a Cesena, Mercato Saraceno e San Piero in Bagno. L’Ausl Romagna spiega in una nota che "Il Pua nasce per semplificare e facilitare i cittadini nell’accesso unitario ai, permettendo una valutazione sanitaria e sociale congiunta dei bisogni della persona e l’individuazione del percorso appropriato da attivare per la tutela della sua salute, superando la settorializzazione dei singoli interventi".