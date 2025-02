Ilgiorno.it - "Serve legalità. Ringrazio la magistratura"

Leggi su Ilgiorno.it

Una Commissione antimafia vera e propria non c’è, ma c’è una commissione più ampia. La dicitura è corretta è “Commissione numero 4: Affari generali-Partecipazione e Politiche Giovanili-Comunicazione-Rapporti Istituzionali-Sport-Istruzione e Personale-“, "e quindi anche antimafia" sottolinea Ambrogio Moccia (foto), assessore Sicurezza e. Che precisa: "Esprimo la mia gratitudine al lavoro dellaa difesa della, dimostrata anche questa volta e alla quale mi sento ancora di appartenere pur in quiescenza (prima di andare in pensione, Moccia è stato magistrato, ndr); mi piace poi ricordare che proprio a Monza nel 2024 fu organizzato un convegno dalle associazioni Avviso Pubblico e Libera a cui ebbi l’onore di partecipare come relatore. Ma alla quale, ricordo con amarezza, non ci fu grande partecipazione di pubblico.