Serramazzoni, Anas chiude ponte sull'Estense, la preoccupazione dei sindaci

Modena, 28 febbraio 2025 –ha disposto in via precauzionale la chiusura al traffico delsul rio Torto della statale 12 dell’Abetone e del Brennero, l’Estense, a, in provincia di Modena. Nell’ambito dei lavori di manutenzione attualmente in corso sull’opera, nella serata di ieri, fa sapere, a seguito del montaggio delggio, era stato disposto il senso unico alternato anche per consentire accertamenti propedeutici all’inizio delle attività. “Le verifiche effettuate – spiega sempre- hanno evidenziato un’evoluzione del degrado di strutture dell’impalcato per cui si è resa, al momento, necessaria l’interdizione al traffico dal km 146,650 al km 147. Al contempoproseguirà gli approfondimenti necessari a valutare le azioni da intraprendere e a stabilire le tempistiche per la riapertura, anche parziale, dell’opera”.