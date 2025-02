Laprimapagina.it - Serie C NOW 29esima giornata rinvio Taranto vs Crotone ed eventi negativi della categoria parla il presidente Gianni Vrenna

Leggi su Laprimapagina.it

Il caso, a proposito del momento che sta vivendo per inadempiezza amministrativa agita l’intera Lega Pro e non mancani i commenti dei presidenti delle società. Il movente degli interventi la penalizzazione di punti per alcune squadre (, Turris girone C) con la possibilità di essere estromesse dal campionato. Decisione quest’ultima che lascia ampio spazio alle polemiche giacché verrebbe adottata quando mancano poche partite al termine del campionato e di conseguenza si riscriverebbe la classifica. Al momento l’unica squadra che sta pagando per colpe di altre è ilche non disputerà il prossimo incontro con il. Sfida rinviata a data da destinarsi. Il commento a tutto questo da parte deldel, non si è fatto attendere ed ha riguardato anche l’immediata riforma del format diC che dovrebbe avvenire dalla prossima stagione.