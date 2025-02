Baritoday.it - Serie C, Monopoli-Messina: le informazioni sui biglietti

Leggi su Baritoday.it

Aperta, online su CiaoTickets e presso i rivenditori autorizzati sul circuito Ciaotickets, la prevendita deiper assistere alla partita, valida per la 29a giornata del campionato diC Now 2024/2025 e in programma domenica 2 marzo 2025 alle ore 15 allo stadio.