Serie C. Il Carpi a Lucca col dubbio Cortesi. Amayah prova a stringere i denti

Ilrischia di perdere Matteoper la sfida salvezza di domani a. Il trequartista biancorosso è stato toccato duro in allenamento alla caviglia e ieri ha svolto solo qualche giro di corsa prima di sottoporsi ai massaggi. La giornata di oggi sarà decisiva per capire se potrà recuperare per la gara in Toscana. Una brutta tegola per mister Serpini, che rischia di presentarsi al ’Porta Elisa’ senza uno dei suoi giocatori migliori, trascinatore (assist e gol) a Pontedera e fra i migliori con la Pianese. L’altro biancorosso sotto osservazione è Precious, che sta convincendo con il dolore al dito mignolo colpito duro nel primo tempo della gara con la Pianese. Il giocatore hato ieri a calciare e potrebbe. La mediana resta così il punto interrogativo maggiore per la formazione da schierare, visto che dietro saranno confermati Rossini, Zagnoni, Panelli e Rigo davanti a Sorzi.