Sport.quotidiano.net - Serie B, le partite della 28esima giornata: formazioni, orari e dove vederle in tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 28 febbraio 2025 – La ventottesimapuò essere decisiva per quanto riguarda laB 2024-25: domani alle 17:15 andrà in scena lo scontro diretto tra Sassuolo e Pisa, rispettivamente la prima e la secondaclasse. I neroverdi, reduci dal pari per 0-0 nello scorso turno contro la Sampdoria, cercano di staccare i nerazzurri, che, con la vittoria contro la Juve Stabia, si sono riavvicinati alla vetta, che ora dista cinque punti. In caso di vittoria, Grosso e i suoi salirebbero a +8 e inizierebbero la fuga verso laA, mentre in caso di sconfitta il Pisa si porterebbe a -2 e riaprirebbe completamente la lotta per il titolo. In ogni caso, lasi aprirà oggi alle 19:30, con lo Spezia che sarà ospite del Sudtirol. Domani alle 15 andranno in scena quattro gare: Cesena – Salernitana, Juve Stabia – Citta, Carrarese – Cremonese, Frosinone – Mantova.