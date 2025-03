Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta LaB Channel 28a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video)

Gli appassionati di calcio possono ora godere di un'esperienza unica grazie al nuovo canale LaB, disponibile su, che trasmette tutte le partite delle squadre dellaBKT. Questo accordo tra la LegaB erappresenta un passo importante verso l'obiettivo didi ampliare la propria offerta con contenuti sempre più esclusivi, includendo anche eventi sportivi live tra i più seguiti dal pubblico.Per la LegaB, questo progetto rappresenta un ulteriore elemento di innovazione nel settore dei media rights, frutto di un grande impegno e realizzato in tempi rapidi. L'obiettivo è offrire ai tifosi un nuovo strumento per seguire il campionato e supportare le proprie squadre del cuore in maniera ancora più coinvolgente.Il collegamento per ogni gara inizierà con un anticipo di dieci minuti rispetto al calcio d’inizio, proponendo una copertura ricca e immersiva.