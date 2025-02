Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta DAZN 28a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

La 28ªdiBKT vedrà il Sassuolo affrontare il Pisa nel match in programma sabato 1° marzo alle 17:15 al Mapei Stadium. La partita sarà disponibile su, anche in modalità gratuita. Sfida al vertice, con il Sassuolo capolista a +5 proprio sul Pisa, deciso a ridurre il distacco. All’andata, i ragazzi di Filippo Inzaghi avevano dominato l’incontro, imponendosi con un 3-1. Questa volta, però, i neroverdi di Fabio Grosso cercheranno di ribaltare la situazione, spinti dal proprio pubblico e dalla voglia di consolidare il primo posto in classifica.I tifosi che non sono ancora abbonati apotranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.