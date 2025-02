Inter-news.it - Serie A, 27ª giornata: diffidati (anche per Napoli-Inter) e squalificati

È iniziato il weekend che porta a, big match della ventisettesimadiA: per la partitissima del Maradona ci sono diversi, ma nienteche invece toccano altre gare del turno.A –27ªFIORENTINA-LECCE venerdì 28 febbraio ore 20.45Fiorentina (prossima partitain trasferta): Nicolò Fagioli, Michael Folorunsho, Rolando Mandragora, Nicolò Zaniolo.Fiorentina: Amir Richardson (una).Lecce (prossima partita Milan in casa): Santiago Pierotti, Hamza Rafia, Ylber Ramadani.Lecce: nessuno.ATALANTA-VENEZIA sabato 1 marzo ore 15Atalanta (prossima partita Juventus in trasferta): Berat Djimsiti.Atalanta: nessuno.Venezia (prossima partita Como in trasferta): Hans Nicolussi Caviglia, John Yeboah.