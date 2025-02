Ilgiorno.it - "Serata strampalata". Sabato cabaret in rosa

", domani a Pessanoincon Veronica Comandatore, Rosy Cannas (nella foto), Patrizia Parodi, Silvia de Sanctis. Presenta Gigi Falcone. Un momento di divertimento assoluto organizzato dalla Pro loco per dimenticare per un attimo stress e tran tran quotidiano e concedersi qualche sana risata. Sagacia e ironia sulla vita di tutti i giorni vista sotto la lente femminile, un modo diverso di celebrare l’8 marzo, "all’insegna della leggerezza", spiegano gli organizzatori. Appuntamento alle 21 in sala Mario Scotti (piazza della Resistenza). Offerta libera. Bar.Cal.