Ilrestodelcarlino.it - Sequestrate 8 tonnellate di cibo. Precotti malconservati, blitz dei Nas

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dei carabinieri dei Nas in provincia di Forlì-Cesena. La verifica si è focalizzata su due stabilimenti attivi nella produzione di pietanze precotte, monoporzione e multi-porzione. L’operazione sì è conclusa col sequestro di oltre 8di carne, pesce e altre materie prime, e con la sanzione complessiva, per i due poli interessati dalla verifica, di 8mila euro. Nella prima azienda i militari dell’Arma ravvisavano "una scorretta prassi di prelievo e de-congelamento delle carni", che un volte estratte dalla cella negativa a -18 gradi "venivano conservate a temperatura positiva svariati giorni (fino ad un massimo di 6), ben oltre le 24 ore consentite, prima di essere utilizzate nel laboratorio di cucina". I Nas hanno così proceduto al sequestro amministrativo, per il conseguente smaltimento, di circa 8di carni, e ittici decongelati, per un valore di circa 120mila euro.