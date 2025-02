Lanotiziagiornale.it - Separazione delle carriere, il governo tira dritto

La risposta delal successo dello scioperotoghe è arrivata già nella prima mattinata di ieri, quando a palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni ha convocato i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il guardasigilli Carlo Nordio e, tra gli altri, i presidenticommissioni giustizia di Camera e Senato, Ciro Maschio e Giulia Bongiorno. Al centro dell’incontro, la strategia da tenere all’incontro fissato per il 5 marzo con il presidente Anm, Cesare Parodi.Un faccia a faccia che arriverà dopo mesi di durissime polemiche, con la riforma costituzionale del Guardasigilli passata in prima lettura alla Camera e in procinto di essere licenziata anche dal Senato, esplose dopo la condanna del sottosegretario Andrea Delmastro.La riforma va avantiSecondo il centrodestra Parodi, appartenente al gruppo di Magistratura Indipendente, sarebbe un interlocutore più “malleabile” del predecessore Santalucia.