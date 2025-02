Ilrestodelcarlino.it - Separazione delle carriere. I magistrati in sciopero. Adesione al 100 per cento

Coccarda sul petto e Costituzione in mano, anche a Ferrara ihanno scioperato contro la riforma costituzionale sulla, in occasione dell’astensione “A difesa della Costituzione” proclamata in tutta Italia dalla Giunta Esecutiva Centrale dell’Associazione Nazionale(Anm). Ieri nel tribunale estense il giudice Marco Peraro e la sostituta procuratrice Sveva Insalata hanno sottolineato che l’è stata del 100 per. Tutti i 27in servizio hanno scioperato. Hanno aderito anche il procuratore capo Andrea Garau e il presidente del tribunale Stefano Scati. Sempre a Ferrara, 8, pur avendo aderito, sono rimasti in servizio per le attività essenziali. Successo per l’iniziativa in tutta la regione: in Emilia Romagna l’deiallopromosso da Anm è stata dell’80,6%.