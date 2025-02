Salernotoday.it - "Sei come gli aeroplani, vola sopra la città": Pagani in lutto per i funerali di Daniela

Una folla commossa e incredula ha dato, oggi, l'ultimo saluto aGambardella, la ragazza di 19 anni di, che martedì scorso ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Laurentina, a Roma. La giovane stava attraversando davanti al centro commerciale nel quale lavorava.