Lanazione.it - Segnali di crescita: "Aeroporto decisivo per lo sviluppo"

diper il turismo". Parola del presidente di Federalberghi Umbria Simone Fittuccia, in occasione dell’“Up Hotel Training Day“, evento per gli operatori dell’ospitalità promosso dall’organizzazione di casa Confcommercio. "Lo scorso anno ci sono stati dei chiaroscuri nei vari territori ma a livello generale in Umbria abbiamo avuto un +19% rispetto al 2019 e un +7% rispetto al 2023. Presumiamo – aggiunge Fittuccia – che potremo attestarci intorno a un 7-8 per cento in più sul 2024". Nella tavola rotonda "Alleanze e visioni per il turismo di domani" si è parlato anche delle necessità del settore, sviluppando un confronto con le istituzioni, a partire dalla Regione. Secondo Federalberghi le aziende hanno bisogno anche delle istituzioni che le supportino con bandi regionali.poi il ruolo dell’