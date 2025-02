Liberoquotidiano.it - "Se parlo diventa un casino": Bologna-Milan, lo sfogo di Leao terremota i rossoneri

Leggi su Liberoquotidiano.it

Unsempre più disastroso, sconfitto anche anel recupero di Serie A. Una squadra allo sbando, ormai fuori da tutto eccezion fatta per la Coppa Italia. Mister Sergio Conceiçao si è detto pronto ad andarsene senza chiedere un euro, se il problema fosse lui. Insomma, tra itensione alle stelle. E nel post-partita, ecco un furioso Rafa, autore del gol del temporaneo vantaggio rossonero. Il portoghese è furibondo non solo per il risultato, ma anche per il gol del pari convalidato alnonostante un tocco di mani di Giovanni Fabbian, non sanzionato dall'abitro né dal Var. "Avevamo la partita in mano, non c'è molto da dire. Volevamo vincere, oggi come tutte le partite. Siamo noi i colpevoli, serve alzare la testa e unirsi tutti insieme. Contro la Lazio giocheremo in casa, dobbiamo vincere", ha premesso