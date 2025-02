Bergamonews.it - “Se non paghi, non arrivi a Natale”: tentata estorsione a un imprenditore bergamasco. Arrestate cinque persone

Bergamo. Ha incaricato un avvocato per contattare un, attivo nel settore degli autotrasporti, esortandolo a versargli la somma di 1 milione e trecentomila euro, dovuta al richiedente dal defunto padre del professionista come restituzione di un presunto prestito ma in realtà inesistente ma, non avendo ricevuto alcun pagamento, l’indagato ha deciso di passare all’azione, incaricando tre cittadini rumeni di organizzare una violenta aggressione ai danni della vittima, al fine di spaventarlo e indurlo a versare la somma richiesta nei mesi precedenti. La, terminata con l’arresto di 5, è avvenuta ad aprile 2024, e si è protratta fino alla fine dell’anno scorso.I tre, a bordo di una Nissan Micra grigia, hanno atteso l’fuori dalla sua abitazione e, quando quest’ultimo è uscito a bordo della propria vettura, lo hanno assalito, prima colpendo l’auto con delle mazze e successivamente speronandolo.