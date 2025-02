Liberoquotidiano.it - Se il futuro della Russia di Vladimir Putin è scritto nel passato

è come «Franco e Salazar in un'unica persona», ma c'entrano di mezzo anche i colonnelli greci. È questa l'intuizione alla base di La fine del regime. La caduta di tre dittature europee e il destinodi, in libreria per Silvio Berlusconi Editore (636 pp., 25 euro) di un saggio che alla sua uscita innel gennaio del 2023 andò esaurito in pochi giorni, esponendo però l'autore a quella definizione di “agente straniero” che lo ha costretto all'esilio. Classe 1969, laureato nel 1995 presso il Dipartimento di filologia classicaFacoltà di filologia dell'Università statale di Mosca Lomonosov, Alexander Germanovich Baunov iniziò in realtà dal 1999 al 2003 a lavorare presso il servizio diplomatico del Ministero degli Affari Esteri russo, all'Ambasciata in Grecia.