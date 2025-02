Puntomagazine.it - Scuola, Nappi (Lega): grazie a ministro Valditara per il rapido intervento su caso bimbo autistico

: “Ildel bambino autistico a Marano segna un passo importante per l’inclusione scolastica. Ringraziamenti al”“Ringraziamo ilGiuseppeper la massima attenzione e iladottato per fare piena luce e trovare una soluzione aldelautistico che frequenta unadi Marano, la cui madre aveva denunciato che il figlio ha sinora avuto accesso ad appena 9 ore di lezione a settimana perché ritenuto ‘ingestibile’. Un segnale concreto di grande sensibilità dal più alto livello istituzionale che ci consente di ricordare come l’integrazione e l’inclusione sono doveri che ciascuno di noi deve concretamente praticare, ancora di più nella, il primo e più importante luogo nel quale si costruisce, anche con l’esempio, un’autentica cultura dell’accoglienza.