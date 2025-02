Ilrestodelcarlino.it - Scuola materna, rette invariate per le fasce di reddito più basse

Nidi gratuiti e tariffealla, ma solo per chi ha un Isee inferiore a 26mila euro. A salire il Comune parla di un ‘Contributo di solidarietà’ relativo alledipiù alte, utilizzato per finanziare l’investimento straordinario per l’inclusione delle bimbe e dei bimbi con disabilità. La delibera approvata dalla giunta comunale conferma per i nidi le stesse tariffe dello scorso anno che consentono, in concomitanza con l’utilizzo del bonus Inps, di garantire la gratuità del servizio fino a un valore Isee stimato di 30mila euro o anche oltre, sempre che il governo modifichi la proposta di incrementare il bonus annuo per famiglie con Isee inferiori alla soglia dei 40mila euro. Scelte del governo a parte, Palazzo Garampi ha deciso che lenon si toccano, ed anche le agevolazioni per tutte quelle famiglie che rientrano nei 26mila euro di valore Isee, corrispondenti a 40-45mila euro circa diIrpef.