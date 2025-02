Reggiotoday.it - Scuola, l'irraggiungibile concorso Pnrr 2 e il gruppo di idonei reggini che guarda alle regionali

Leggi su Reggiotoday.it

Si è conclusa ieri la prima fase del2, spalmata in due settimane di passione per gli aspiranti docenti calabresiprese con la prova scritta, suddivisa tra infanzia-primaria e secondaria di primo e secondo grado, oltre al sostegno per tutti gli ordini e gradi. Chi ha.