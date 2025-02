Thesocialpost.it - Scontro Trump-Zelensky, la reazione disperata dell’ambasciatrice ucraina negli Usa

Leggi su Thesocialpost.it

Accasciata sulla sedia, il volto tra le mani, quasi a voler nascondere le lacrime. Oksana Markarova, ambasciatriceStati Uniti, non riesce a trattenere la disperazione mentre assiste al duro scambio tra Donalde Volodymyr.La scena, immortalata dalla giornalista di Bloomberg Annmarie Hordern, mostra ladella diplomatica nel momento in cuipronuncia parole pesanti nei confronti del leader ucraino, accusandolo di “giocare con la terza guerra mondiale”.Il confronto avviene in un silenzio carico di tensione nello Studio Ovale, con i giornalisti presenti che restano attoniti di fronte all’uscita dell’ex presidente americano. La sua posizione è chiara e viene espressa senza mezzi termini: “O fai un accordo o noi ci tiriamo fuori”.Un ultimatum che getta un’ombra sull’impegno degli Stati Uniti nel conflitto in corso e che sembra prefigurare un cambio di rotta nella politica estera americana.