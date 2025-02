Scontro Trump-Zelensky alla Casa Bianca

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.39 Tensione molto alta fra Donalde Volodymyrnell'incontro nello Studio Ovale della. Il presidente Usa ha accusato il leader ucraino di "mettersi in una pessima posizione" e di "non avere le carte in mano" per un accordo: "State giocando con la Terza Guerra Mondiale". "Dovete essere riconoscenti", ha poi urlato. L'Ucraina "non scenderà a compromessi con un killer sul nostro territorio", ha detto