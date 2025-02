Thesocialpost.it - Scontro tremendo tra due camion, incidente spaventoso in Italia: morti e feriti

Un tragicoha avuto luogo ad Ardesio, in provincia di Bergamo, dove un’auto e unsi sono scontrati frontalmente, causando la morte di un uomo e il ferimento di una giovane di 25 anni. Il conducente del, invece, non ha riportato ferite e non è stato necessario il suo trasporto in ospedale. La vittima, un uomo di 61 anni originario della valle Seriana, è deceduto sul colpo, mentre la giovane passeggera ha riportato gravi traumi alla testa, al volto e agli arti ed è stata trasportata in elicottero agli Spedali Civili di Brescia.L’è avvenuto poco dopo le 8 di venerdì 28 febbraio, lungo via d’Acquacc, nei pressi della carrozzeria Neri. A causa dell’impatto, la provinciale 49 è stata chiusa al traffico, con deviazioni verso il centro del paese.Sul luogo dell’, vicino al Ponte Seghe, sono stati inviati immediatamente l’Elisoccorso, due ambulanze (della Croce Blu di Gromo e del Corpo Volontari Presolana) e un’auto medica.