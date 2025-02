Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra Pd e sindaco Silvetti. Fondazione Cariverona ai saluti: "Un disimpegno che preoccupa"

dellada Ancona, i timori dell’Europarlamentare Carlo Ciccioli (Fd’I) confermati dal primo cittadino del capoluogo: "Una notiziante – ha detto Danielereplicando a un’interrogazione consiliare urgente di Giacomo Petrelli (Pd) – visto che unacon un patrimonio di oltre 1,2 miliardi di euro, comunque ridotto di un terzo negli ultimi vent’anni, potrà garantire al massimo una sorta di liquidazione di appena 30 milioni per tutto il territorio anconetano. Proprio ieri (mercoledì, ndr) ho parlato con il presidente della, Bruno Giordano, e lui è stato molto evasivo. La dismissione in corso è stata fatta a nostra insaputa". In effetti il problema è sentito e i timori sollevati da Ciccioli, confermati da, non lasciano serena la politica istituzionale anconetana.