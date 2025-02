Bergamonews.it - Scontro tra camion e auto ad Ardesio, muore 61enne. Un ferito grave

. Tragedia nella mattina di venerdì 28 febbraio in località Ponte Seghe: un uomo di 61 anni ha perso la vita in unotra une un’.L’allarme è scattato intorno alle 8 in territorio comunale di, sulla Provinciale 49 di fronte alla carrozzeria Neri. Frammentarie le prime informazioni sull’incidente: secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di uno schianto frontale, la vittima si trovava a bordo dell’.Coinvolti anche un giovane di 25 anni e un 59enne: una persona sarebbe rimastamente ferita. La strada è stata chiusa all’altezza del bar Alice per permettere le operazioni di soccorso.I Vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo il, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.La centrale di Areu ha inviato in Alta Val Seriana l’eliambulanza, decollata da Sondrio.