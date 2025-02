Bergamonews.it - Scontro tra auto e camion ad Ardesio: muore 61enne, ferita grave anche una giovane

. L’che sbanda e lofrontale, violentissimo, con un. Così sarebbe andata, secondo i primi testimoni. Il bilancio dell’incidente è tragico: un morto e un ferito. Il primo è un uomo di 61 anni, la seconda una ragazza di 25 che era a fianco a lui, sul sedile passeggero di una Lancia Delta Integrale ormai ridotta a un ammasso di lamiere.Lo schianto venerdì mattina, 28 febbraio, in località Ponte Seghe, sulla Provinciale 49 di fronte alla carrozzeria Neri. La strada è chiusa dalle 8, all’altezza del bar Alice, per permettere i rilievi.I Vigili del fuoco hanno estratto dall’abitacolo ilsenza vita. E pure la ragazza, trasportata in codice rosso in ospedale a Brescia con l’elicottero. Ha un trauma cranico e al volto, feritebraccia e gambe. Illeso, invece, il 58enne al volante del