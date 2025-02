Iltempo.it - Scontro liberatorio Trump-Zelensky: finalmente una rottura della narrazione noiosa sulla guerra

Dopo anni in cui Volodymyrè stato beatificato in ogni luogo del mondo, alla Casa Bianca è andato in scena unocon Donald. “Ci voleva qualcuno che rompesse unatra Ucraina e Russia, così non sarebbe finita”, l'analisi del direttore Tommaso Cerno dopo la lite nello Studio Ovale tra i due presidenti.