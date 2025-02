Lanazione.it - Scontri fra tifosi in A12, trasferte vietate per quelli di Lucchese e Perugia fino a fine stagione

Viareggio, 28 febbraio 2025 – Pugno duro contro ididopo i tafferugli in autostrada A12 di domenica 23 febbraio. Nè gli uni né gli altri potranno andare più in trasfertaal termine della. Stop di quattro mesi ai viaggi per i supporter delle due tifoserie, così come deciso dal Ministero dell’Interno in seguito alla guerriglia. Che si è pericolosamente svolta sulla carreggiata nord dell’autostrada, in direzione Genova, all'altezza dell’autogrill Versilia. Idellastavano andando a Sestri Levante,dela Chiavari contro l’Entella. Una battaglia senza esclusione di colpi, con l’autostrada rimasta chiusa dopo che i primi automibilisti avevano dovuto passare tra iche intanto si stavano dando battaglia.in piena autostrada fra, paura sull'A12 in Versilia Al momento ci sono un arresto, un tifoso delche aveva dato una bastonata in testa a un supporter avversario, e tre denunce dilucchesi per la battaglia.