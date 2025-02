Scontri fra tifosi in A12 | divieto di trasferta per 4 mesi per gli ultras di Lucchese e Perugia

Leggi su Corrieretoscano.it

LUCCA – Dovranno stare lontani dagli stadi per le gare inper 4, quindi fino alla fine del campionato idiche si sono resi protagonisti di violentisull’autostrada A12 domenica 23 febbraio.È la decisione del ministero dell’interno che ha emesso uno specifico provvedimento dopo aver acquisito le informazioni dalle Questure die di Lucca.Dopo glile indagini, al momento, hanno portato a un arresto di un tifoso perugino, responsabile di un’aggressione a colpi di bastone, e a tre denunce dirossoneri. Ma potrebbero non essere gli unici provvedimenti: sono attesi, infatti, anche Daspo per alcuni dei partecipanti aglidopo la visione dei video delle telecamere e l’analisi delle targhe dei veicoli che trasportavano i supporter alle trasferte in Liguria.