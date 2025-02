Sclerosi multipla ricerca condotta dalla Vanvitelli con l’Imperial College apre la strada a nuove terapie

Leggi su Ildenaro.it

Nuovi potenziali ‘bersagli terapeutici’ per la cura dellasono stati individuati in unaseconda Clinica neurologica dell’Universitàdi Napoli, in collaborazione condi Londra, pubblicato su Annals of Neurology, una delle 10 riviste scientifiche neurologiche più autorevoli al mondo. Nel corso dellasono stati analizzati i risultati di diversi studi sull’espressione genetica nellaper identificare con maggiore precisione i geni effettivamente coinvolti nella malattia. I risultati hanno rivelato alterazioni in specifici percorsi biologici e processi infiammatori, “offrendoprospettive – spiegano i curatori dello studio – per lo sviluppo dimirate”. L’analisi è stata applicata a dati derivantisostanza bianca cerebrale nella, identificando con maggiore precisione i geni coinvolti nella patologia e riducendo il rischio di falsi positivi.