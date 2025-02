Anteprima24.it - Sciopero magistrati, i dati della Corte D’Appello

Tempo di lettura: < 1 minutoIn merito allodeidel 27.02.2025, avverso la riforma sulla separazione delle carriere, l’adesione indi Napoli, è stata superiore al 66%. I procedimenti penali rinviati (93 su 115) non hanno interessato quelli a carico di detenuti o prossimi alla scadenza, mentre nel settore civile gli aderenti allohanno svolto solo le udienze già fissate per la discussione delle istanze di sospensiva.Per quanto riguarda idel Distretto, l’astensione percentuale per il Tribunale di Napoli è stata del 72,28%, per il Tribunale di Avellino del 69%, per il Tribunale di Benevento 70%, per il Tribunale di Napoli nord 81%, per il Tribunale di Nola 82%, per il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 76%, per il Tribunale di Torre Annunziata 81%, per il Tribunale di Sorveglianza di Napoli/Ufficio di Sorveglianza 77,30%, per il Tribunale per i Minorenni 73,33%.