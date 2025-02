Lanazione.it - Sciopero in una delle ditte dei pacchi bomba

È iniziato alle 17,30 di ieri lodei lavoratori – facchini ed autisti – della Logistica Shun Da in via dei Confini a Prato. La scorsa estate c’erano stati i primi scioperi in azienda contro il lavoro nero e i turni di 12 ore ed il primo importante accordo sindacale. Poi l’incendio che aveva distrutto il magazzino alla Xin Shun Da (Xsd) di via Notthingam e, solo poche settimane fa l’esplosione di un nuovo ordigno incendiario (nel triplice attacco contemporaneo) nel magazzino di via dei Confini, magazzino sempre della Xsd nel frattempo diventata Logistica Shun Da. "Sono stati mesi difficili per i lavoratori – spiegano i Sudd Cobas in una nota – a cui si è sommata la chiusura di fattorelazioni sindacali. I lavoratori iscritti al sindacato, che si sono fatti carico della battaglia per i diritti in magazzino, sono bersaglio di continue discriminazioni da parte dell’azienda.