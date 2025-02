Sciopero allo stabilimento di Pomigliano per lo scarno bonus assegnato ai dipendenti Stellantis

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il 2024 non è stato un bell’anno per. Le vendite calano e i profitti sono scesi del 70%. Ciò non ha impedito all’amministratore delegato uscente Carlos Tavares di incassare uno stipendio da favola: 23,5 milioni di euro. E non è finita, perché il manager portoghese, che ha lasciato il gruppo lo scorso dicembre, attende ora la sua sontuosa buonuscita. Il crollo degli utili non ha neppure impedito alla società di annunciare la distribuzione di un altro dividendo ai soci, seppur dimezzato rispetto al precedente. A beneficiarne sarà soprattutto la famiglia Agnelli-Elkann, prima azionista del gruppo franco-italiano con una quota del 15,1%.Agli operai, invece, è statoun premio di produzione annuale di 600 euro lordi. Insomma, l’equivalente una trentina di euro al mese. Si tratta diche hanno trascorso un anno contrda ripetuti e lunghi periodo di cassa integrazione, con buste paga molto inferiore a quelle dei colleghi di altri paesi europei.