Secoloditalia.it - Scintille Trump-Zelensky alla Casa Bianca. Il tycoon: scherzi con la III guerra mondiale. La replica: Putin killer, no a compromessi (video)

nello Studio Ovale: l’incontrotra Volodymyre Donalddura appena 20 minuti, e si conclude con il ilche ammonisce il suo interlocutore al grido di: «Può tornare quando sarà pronto per la pace». Note di colore a parte, che con Donaldnon mancano mai – neppure dietro le quinte di un vertice importante come quello odierno – accolto da una battutina del presidente Usa che rompe il ghiaccio e smorza per un istante l’istituzionalità del momento, Volodymyrvarca la soglia dellae si accomoda nello studio ovale. Ma le cose, quasi da subito, non volgono al meglio.Ucraina, tensione alle stelle traIl presidente americano apre le stanze della sua magione all’omologo ucraino Volodymyr e dà il via ufficiale al bilaterale di Washington.