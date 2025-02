Scienza, così i rifiuti diventano farmaci attraverso la fotosintesi artificiale

Leggi su Ildenaro.it

Grazie a un’innovativa forma disarà possibile trasformare iorganici in energia e prodotti farmaceutici. E’ quanto emerge da uno studio guidato dall’Università di Nagoya e pubblicato su Nature. “Lacomporta reazioni chimiche che imitano il modo in cui le piante convertono la luce solare, l’acqua e l’anidride carbonica in glucosio ricco di energia”, ha spiegato Susumu Saito, coautore dello studio “I prodotti di scarto, che normalmente metodi simili al nostro producono, non sono stati formati; invece, sono stati creati solo energia e sostanze chimiche utili”. La nuova tecnica, che i ricercatori hanno chiamatodiretta verso la sintesi organica (APOS), soddisfa tutti i criteri della. Rappresenta un cambiamento di paradigma nel campo dellagrazie all’uso di materia organica e acqua come materie prime nella reazione.