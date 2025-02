Oasport.it - Sci freestyle, Mikael Kingsbury vince ad Almaty e ipoteca la Coppa del Mondo di moguls. Stoccata di Johnson

Leggi su Oasport.it

Ad(Kazakhstan) è andata in scena l’ottava tappa delladeldi, disciplina dello sci. Dopo un paio di passaggi a vuoto (era comunque stato secondo a Beidahu), il formidabile canadeseè tornato a dettare legge e ha vinto di forza con il punteggio di 81.17. Il nordamericano ha regolando il sudcoreano Daeyoon Jung (79.08) e il giapponese Ikuma Horishima (77.82), imponendosi per la quinta volta in stagione nelle gobbe e conquistando la Sfera di Cristallo di specialità, visto che ha 177 lunghezze di vantaggio nei confronti di Horishima quando al termine manca soltanto l’appuntamento di Livigno.ha ormai messo le mani anche sulla tredicesimadelgenerale (quella che somma anche i punti delle dual), visto che può fare affidamento su 241 lunghezze di margine nei confronti di Horishima a tre eventi dal termine di questa annata agonistica (domani le dualsempre ade poi la doppietta in Italia l’11-12 marzo, prima dei Mondiali).