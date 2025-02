Oasport.it - Sci alpino, Federica Brignone riparte nella sfida con Lara Gut-Behrami a Kvitfjell, Goggia arbitro?

Le gare sgocciolano sempre di più e arriviamo alla stretta finale della Coppa del Mondo di sci2024-2025. Questo è il weekend delle gare al femminile di(Norvegia) e si comincia oggi con la discesa libera femminile che sarà molto importante sia per la classifica di specialità, che soprattutto per la Sfera di Cristallo.Per la classifica generale è infatti accesa latraGut-che sono separate in graduatoria da 190 punti: la valdostana sta andando fortissimo, è in forma straordinaria e viene dall’oro in gigante ai Mondiali e dai due giganti vinti la scorsa settimana a Sestriere.che è anche in testa alla classifica di specialità con 289 punti: la testimonianza dell’evoluzione straordinaria della classe 1990 di La Salle, che in passato in velocità escorrevolezza faceva fatica e che in discesa ha vinto quest’anno le prime due gare.