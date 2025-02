Oasport.it - Sci alpino, copiosa nevicata a Tarvisio: cancellate e rinviate a domani le gare odierne dei Mondiali junior

AGGIORNAMENTO ORE 10.55Lequest’oggi verranno recuperate: venerdì 1° marzo si disputeranno, dunque, superG e combinata a squadre sia per le donne che per gli uomini.Aunacaduta nella notte ha stravolto i programmi dei2025 di sci, costringendo gli organizzatori a cancellare le: non andranno in scena, dunque, il superG femminile e la combinata a squadre femminile.Il programma prevedeva che la gara di superG fosse valida per la combinata a squadre, con la seconda run di slalom a seguire, ma ora toccherà alla giuria definire il nuovo programma e l’eventuale recupero dellesaltate oggi, visto che nella giornata disono previste le stessedel settore maschile.Già nei giorni scorsi vi erano stati problemi che avevano portato a rivedere il programma: mercoledì 26 erano statele prove cronometrate delle discese libere, disputate ieri, tra mille difficoltà, con l’insolita formula su due manche.